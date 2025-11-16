Омские врачи раздробили лазером огромный камень в почке

Омский минздрав рассказал о современной методике, которой овладели урологи омского КМХЦ — дробление почечных камней лазером.
Методику успешно применили при лечении молодой женщины из Большеуковского района. В одной из почек у нее образовался огромный двухсантиметровый камень. Его несколько раз пытались раздробить традиционным дистанционным методом, но из-за большой плотности камня это не приносило успеха.
Женщина страдала от частых болей и после безрезультатных попыток обратилась в КМХЦ. Через небольшой прокол урологи клинического медико-хирургического центра раздробили камень лазером. Уже через 10 дней после проведения этой малотравматичной щадящей операции пациентка полностью восстановилась и вернулась к полноценной жизни.