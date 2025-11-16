«Свеча памяти»: в Керчи вспомнили жертв ДТП

В память о детях, подростках, о всех погибших в авариях зажгли свечи, а после минуты молчания возложили цветы. Сотрудники Госавтоинспекции выражают соболезнования семьям погибших и пострадавших в ДТП и призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и строго соблюдать ПДД.