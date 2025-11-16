«Свеча памяти»: в Керчи вспомнили жертв ДТП

«Традиционная акция “Свеча памяти”, посвященная всемирному Дню памяти жертв ДТП, прошла в Керчи. Кадеты школы № 4 им. А. С. Пушкина совместно с сотрудниками Госавтоинспекции собрались на площади Ленина, чтобы почтить память погибших в дорожных авариях», — сообщили в ГАИ.
В память о детях, подростках, о всех погибших в авариях зажгли свечи, а после минуты молчания возложили цветы. Сотрудники Госавтоинспекции выражают соболезнования семьям погибших и пострадавших в ДТП и призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и строго соблюдать ПДД.