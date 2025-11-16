Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Отрадном Самарской области прошел фестиваль дружбы народов

Гости могли попробовать хворост и чак-чак, познакомиться с культурным многообразием через песни, танцы и сказки.

Фестиваль дружбы народов «Мы — россияне» состоялся 7 ноября в городе Отрадном Самарской области в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации городского округа.

На мероприятии работали две тематические площадки. В зоне «Кухня народов России» гости могли попробовать хворост, чак-чак, баурсак, пироги с разными начинками, квашеную капусту, каши, вареники, чай и кумыс. Отрадненский нефтяной техникум, школы № 6 и 10 представили русскую кухню. Школа № 8 приготовили национальные блюда мордвы, гимназия «Гармония» — татарского народа. Коллективы школы № 4 готовил чувашские угощения, а № 2 — по народным традициям Республики Марий Эл.

На площадке «Быт народов» можно было увидеть кухонную утварь, элементы одежды, украшения, шкатулки и музыкальные инструменты. Заключительной частью фестиваля стал благотворительный концерт. Школьные и студенческие коллективы города представили публике музыкальные и хореографические номера, раскрывая культурное многообразие через песни, танцы и сказки.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.