В Кировской области более 100 учителей агротехклассов повысили квалификацию

Свыше 100 учителей агротехклассов Кировской области прошли курсы повышения квалификации по программе «Содержание и методика преподавания профильных агротехнологических предметов». Она реализуется по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
Обучение проходило на базе Вятского государственного агротехнологического университета. Участники изучили такие направления, как «Агрономия. Основы растениеводства», «Информационные технологии и точное земледелие», «Основы животноводства» и «Современные методы биотехнологии, селекции и генетики». Также они посетили новые современные лаборатории университета.
Впереди участников обучения ждет плодотворная работа со школьниками. Им предстоит не только передать полученные знания, но и вдохновить ребят, а также вызвать у них интерес к изучению отрасли агропромышленного комплекса.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.