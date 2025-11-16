С начала года более 12 тысяч жителей Ставрополья посетили школу диабета

Около 12,5 тыс. жителей Ставропольского края с начала года посетили школу диабета, которая работает по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в правительстве региона.
Обучающие мероприятия проходят на базе 35 медучреждений. Там пациентам рассказывают, как контролировать уровень глюкозы в крови и проводить инсулинотерапию, дают рекомендации по питанию и поддержанию здоровья. Для более эффективного обучения закуплены интерактивные панели.
«На Ставрополье около 89 тысяч человек болеют сахарным диабетом, из них более двух тысяч — дети. Их лечение и поддержании качества жизни — одна из важнейших задач. Среди прочего реализуем меру социальной поддержки в виде бесплатного лекарственного обеспечения граждан, страдающих сахарным диабетом, на сумму около 1,3 миллиарда рублей», — подчеркнул министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.