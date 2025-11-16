Украина договорилась о поставках газа из Греции

Этот процесс также совпадает со стремлением США заменить поставки российских энергоносителей в Европу на американские. Как заметил в начале ноября министр энергетики США Крис Райт, Греция долгое время «находилась на конце трубопровода системы поставок энергоносителей, в которой доминировала Россия», но теперь эта страна стала отправной точкой для поступления в Европу американского топлива. «Сейчас у нас есть колоссальная возможность вытеснить весь российский газ — каждую молекулу — из Западной Европы», — заявил Райт.