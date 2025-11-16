Ричмонд
Как артисты омского ТЮЗа покоряют Санкт-Петербург

Омский ТЮЗ покорил Санкт‑Петербург: спектакль «22 июня…» получил тёплый приём на фестивале «Музыкальное сердце театра».

На сцене Санкт‑Петербургского ТЮЗа им. А. А. Брянцева с успехом прошла sound‑драма Омского ТЮЗа, посвящённая началу Великой Отечественной войны. Зрители встречали постановку бурными овациями.

Спектакль, сплетённый из военных песен Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого и других авторов, номинирован на премию фестиваля в пяти категориях — за лучшую пьесу, оркестровку, работу музыкального руководителя, пластическое решение и режиссуру.

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Минкультуры России.

Фото: Юлия Паршакова.