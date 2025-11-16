Как артисты омского ТЮЗа покоряют Санкт-Петербург

Спектакль, сплетённый из военных песен Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого и других авторов, номинирован на премию фестиваля в пяти категориях — за лучшую пьесу, оркестровку, работу музыкального руководителя, пластическое решение и режиссуру.