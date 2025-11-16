Стубб призвал поддерживать Украину, несмотря на коррупционный скандал

10 ноября антикоррупционные органы Украины провели операцию по пресечению коррупции в сфере энергетики. Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, временно отстраненного от исполнения обязанностей главы Минюста Германа Галущенко, ранее возглавлявшего Минэнерго, а также в компании «Энергоатом». Предъявлены обвинения многим фигурантам дела, в том числе Миндичу, бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову, экс-советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности «Энергоатома» Дмитрию Басову, а также ряду бизнесменов, включая сотрудников так называемого бэк-офиса, который занимался финансовыми махинациями. По данным следствия, было отмыто около $100 млн.