Омичам напомнили о необходимости уплаты налогов

Время «Ч» наступит 1 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Омичам напомнили о сроке уплаты налогов. Ряд налогов граждане должны уплатить самостоятельно в срок до 1 декабря.

До этой даты омичи должны заплатить следующие виды налогов:

— имущественный.

— земельный.

— транспортный.

— налог на доходы физических лиц, указанный в налоговом уведомлении.

Узнать, какие суммы нужно заплатить, можно из налоговых уведомлений. В электронном виде они приходят в личном кабинете ФНС или на портале «Госуслуги». В бумажном виде эти документы можно получить в МФЦ или почтой.

Оплатить налоги можно в личном кабинете налогоплательщика, через сервис «Уплата налогов и пошлин» или на портале Госуслуг.