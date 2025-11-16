Омичам напомнили о необходимости уплаты налогов

Омичам напомнили о сроке уплаты налогов. Ряд налогов граждане должны уплатить самостоятельно в срок до 1 декабря.
До этой даты омичи должны заплатить следующие виды налогов:
— имущественный.
— земельный.
— транспортный.
— налог на доходы физических лиц, указанный в налоговом уведомлении.
Узнать, какие суммы нужно заплатить, можно из налоговых уведомлений. В электронном виде они приходят в личном кабинете ФНС или на портале «Госуслуги». В бумажном виде эти документы можно получить в МФЦ или почтой.
Оплатить налоги можно в личном кабинете налогоплательщика, через сервис «Уплата налогов и пошлин» или на портале Госуслуг.