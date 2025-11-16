В Ростовской области на инициативы жителей выделят 618 миллионов рублей

В Ростовской области выбрали 221 проект, предложенный самими жителями, для реализации в 2026 году. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Эти инициативы станут частью программы «Сделаем вместе», цель которой — менять города и села по идеям местных.