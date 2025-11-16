В Ростовской области на инициативы жителей выделят 618 миллионов рублей

В Ростовской области выбрали 221 проект, предложенный самими жителями, для реализации в 2026 году. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Эти инициативы станут частью программы «Сделаем вместе», цель которой — менять города и села по идеям местных.
— В 2025 году по программе уже появились новые объекты. В Ольгинской построили скейт-парк, в Октябрьском — километровый тротуар вдоль улицы Ленина, по которой дети идут в школу, в хуторе Можаевка — парк Памяти, — напомнил глава региона.
В этом году формат отбора изменили: вместо онлайн-голосования прошли живые встречи. Авторы проектов лично рассказывали комиссии о своих идеях, а эксперты помогали доработать замыслы.
От муниципалитетов поступило 460 заявок, почти половину выбрали для воплощения. Больше всего инициатив появится в Таганроге — 14 объектов, в Ростове-на-Дону — 13, и в Аксайском районе — девять.
На реализацию выделено более 618 миллионов рублей, основная часть суммы — из областного бюджета. Но обязательное условие программы — не меньше 5% средств дают местный бизнес и сами жители.
— Рад, что у нас столько активных людей, которые готовы работать над нашей общей задачей — менять пространство вокруг и жизнь в Ростовской области к лучшему, — отметил Юрий Слюсарь.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
«Вы — фигурант расследования»: Как профессор вуза из Ростова отдал мошенникам 22 миллиона и собирался заплатить им еще.