Участковый сказал белорусам, можно ли забрать оставленную шубу в подъезде

Он добавил: даже если владелец вещей временно оставил их без присмотра, то имущество все равно считается находящимся в его собственности. По словам участкового, это значит, что попытка забрать коробку с вещами или же пользоваться ими без разрешения предусматривается законом как кража, может повлечь уголовную ответственность.