Участковый сказал белорусам, можно ли забрать оставленную шубу в подъезде. Подробности пишет агентство «Минск-Новости».
Минчанка, проживающая на улице Асаналиева, сообщила, что кто-то оставил на лестничной площадке возле лифта коробку, в которой оказались дорогие вещи: шуба и шарф. Коробку не забирают уже два дня. Она поинтересовалась, можно ли забрать вещи себе.
Участковый инспектор Октябрьского РУВД Игорь Филатов обратил внимание, что вопрос жительницы Минска гораздо шире, чем о коробке на лестнице.
— Ответ будет касаться любых вещей, которые хозяин оставил без присмотра: сумки на лавочке, смартфона на школьном подоконнике, куртки в раздевалке, кошелька в магазине и так далее, — пояснил Филатов.
Он добавил: даже если владелец вещей временно оставил их без присмотра, то имущество все равно считается находящимся в его собственности. По словам участкового, это значит, что попытка забрать коробку с вещами или же пользоваться ими без разрешения предусматривается законом как кража, может повлечь уголовную ответственность.
Игорь Филатов уточнил, что по статье 205 Уголовного кодекса предусматривается наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок.
— Поэтому вам не следует брать вещи из коробки. Можно поспрашивать соседей, не забывал ли кто одежду на лестнице. Возможно, ее случайно оставили во время переезда и еще не заметили пропажи, — подчеркнул участковый.
