Разработан более точный метод диагностики устойчивости зубов к кариесу

Количество вымытых минералов прямо указывает на устойчивость эмали: чем их больше в пробе, тем ниже сопротивляемость зуба кислотам и выше риск развития кариеса. «Предложенная технология способна выявить начальные стадии деминерализации, невидимые глазу. При этом результаты основаны на точных цифрах, а не на субъективном мнении, погрешность метода составляет всего 2−3%, что подтверждено лабораторными испытаниями. Преимуществом метода является также стандартизация процедуры, которая гарантирует одинаково точные результаты при повторных исследованиях», — прокомментировала один из авторов изобретения, доктор химических наук, профессор РАН, заведующая кафедрой физической и аналитической химии ВГУИТ Татьяна Кучменко.