В Красноярский край до конца года поступит 10 дронов

Ведомства и организации Красноярского края получат 10 дронов до конца года в соответствии с целями национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в министерстве цифрового развития региона.
Новые аппараты поступят в службу по государственной охране объектов культурного наследия края, региональное министерство экологии, службу Стройнадзора и краевой центр информационных технологий. Беспилотные авиасистемы будут использоваться для контроля за состоянием объектов культурного наследия, водными объектами, местами размещения отходов, участками недр, а также для обследования объектов капитального строительства.
«Специалисты смогут проводить мониторинг, оперативно получать информацию без выезда на объекты. Новые технологии позволят краю укрепить статус территории технологического лидерства, где разрабатываются и внедряются беспилотные авиационные системы для решения различных управленческих задач», — отметил министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.