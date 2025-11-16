За незаконную рубку елей самарцам грозят огромные штрафы

В преддверии новогоднего сезона жителям Самарской области напоминают о суровой ответственности за самовольную вырубку деревьев в лесах региона.
Согласно действующему законодательству, за каждое незаконно срубленное дерево нарушителям грозит административная ответственность со штрафом от 3 до 5 тысяч рублей. Однако если при этом использовалась техника или был причинен значительный ущерб лесному фонду, дело может перейти в уголовную плоскость.
«Когда ущерб превышает 5 тысяч рублей, речь идет уже об уголовной ответственности, — поясняют юристы. — В таком случае сумма штрафа может достигать 500 тысяч рублей, а в особо серьезных случаях — до 3 миллионов рублей. Также предусмотрено и лишение свободы на срок до двух лет».
«Мы уже пять лет как перешли на искусственную елку, — делится жительница Самары Анна. — Это и экологичнее, и экономичнее. Однажды купили качественное деревце, и оно служит нам до сих пор. Никаких иголок на ковре, никаких проблем с утилизацией».
«Всегда покупаю на официальных елочных базарах, — говорит другой самарец Дмитрий. — Да, возможно, дороже, чем с рук, но зато спокоен — и документы есть, и дерево срублено законно. К тому же поддерживаю местных лесников, которые занимаются этим легально».
Специалисты отмечают, что в области достаточно официальных точек продажи новогодних деревьев, где можно приобрести как срубленные ели, так и живые деревья в контейнерах для последующей высадки в грунт. Такой подход позволяет сохранить лесной фонд региона и встретить праздник с чистой совестью.
Вырубка деревьев — не единственный вид браконьерства. Так, недавно, в Самарской области с браконьера за убитую косулю взыскали 136 тысяч рублей.