За незаконную рубку елей самарцам грозят огромные штрафы

«Мы уже пять лет как перешли на искусственную елку, — делится жительница Самары Анна. — Это и экологичнее, и экономичнее. Однажды купили качественное деревце, и оно служит нам до сих пор. Никаких иголок на ковре, никаких проблем с утилизацией».