В Стерлитамаке в «Ночь диспансеризации» прошли обследования 138 человек

Министр здравоохранения сообщил, что акцию отметили на федеральном уровне.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии подведены итоги «Ночи диспансеризации». По словам министра здравоохранения Башкиии Айрата Рахматуллина, первый опыт состоялся в Стерлитамаке.

По предоставленным данным, за четыре часа обследование прошли 138 человек. Акцию провели в Городской клинической больнице № 1.

Рахматуллин отметил, что акция была востребована. Инициативу отметили на федеральном уровне.

