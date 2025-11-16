В Стерлитамаке в «Ночь диспансеризации» прошли обследования 138 человек

В Башкирии подведены итоги «Ночи диспансеризации». По словам министра здравоохранения Башкиии Айрата Рахматуллина, первый опыт состоялся в Стерлитамаке.
По предоставленным данным, за четыре часа обследование прошли 138 человек. Акцию провели в Городской клинической больнице № 1.
Рахматуллин отметил, что акция была востребована. Инициативу отметили на федеральном уровне.
