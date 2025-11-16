В Томской области запустили первую «холодную» геотермальную станцию

Первая российская «холодная» геотермальная станция, разработанная учеными Томского политехнического университета (ТПУ), начала работать в режиме опытной эксплуатации в рабочем поселке Белый Яр Томской области. Проект реализован при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в вузе.
Станция мощностью 25 киловатт представляет собой один основной бокс и два вспомогательных: центр управления и мониторинга и система очистки отработавшего геотермального флюида. Ее главная особенность заключается в том, что она работает на скважинах с низкой температурой — от 60 градусов Цельсия. Задача следующих шести месяцев — доказать на практике, что станция может эффективно работать в автономном режиме с дистанционным управлением. Параллельно будет прорабатываться вариант подключиться к электрической и тепловой сети нескольких объектов поселка.
«Затем задача на 2026 год — станция мощностью в два раза больше опытного образца, на 50 киловатт. Рассчитываем ее испытать на Камчатке. И уже в 2027 году создать станцию на 250 киловатт. При такой мощности станция уже сможет принести реальный социальный и экономический эффект и для жителей отдаленных районов, и для индустрии — как альтернатива использованию дизельных генераторов на промыслах. С поддержкой региональной власти и наших индустриальных партнеров у нас это получится», — подчеркнул и. о. ректора ТПУ Леонид Сухих.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.