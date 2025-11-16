«Водитель такси высадил ребенка не там, где нужно». В Минске сотрудники ГАИ помогли потерявшемуся мальчику, который ехал к бабушке

В Минске сотрудники ГАИ помогли потерявшемуся мальчику, ехавшему к бабушке. Подробности рассказали в телеграм-канале газеты «На страже» и журнал «Милиция Беларуси».
Сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД на маршруте патрулирования обратили внимание на мальчика, который стоял на тротуаре и плакал. Выяснилось, что ребенок приехал на улицу Долгобродскую на такси к бабушке, однако водитель высадил его не совсем там, где нужно. Постеснявшись об этом сказать, ребенок остался один в незнакомом месте.
«Милиционеры связались с бабушкой школьника, договорились о встрече и подвезли мальчика прямо к бабушке», — сообщили в телеграм-канале.
Выяснилось, что женщина сама волновалась из-за отсутствия внука в условленном месте.
Ранее участковый сказал белорусам, можно ли забрать оставленную шубу в подъезде.
Тем временем белоруска получила штраф 14 700 рублей за торговлю в интернете.
Кроме того, синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой окажется зима 2025 года в Беларуси: «Многие пишут, что ожидается аномально холодная зима».