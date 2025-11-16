«Водитель такси высадил ребенка не там, где нужно». В Минске сотрудники ГАИ помогли потерявшемуся мальчику, который ехал к бабушке

Сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД на маршруте патрулирования обратили внимание на мальчика, который стоял на тротуаре и плакал. Выяснилось, что ребенок приехал на улицу Долгобродскую на такси к бабушке, однако водитель высадил его не совсем там, где нужно. Постеснявшись об этом сказать, ребенок остался один в незнакомом месте.