«Водитель такси высадил ребенка не там, где нужно». В Минске сотрудники ГАИ помогли потерявшемуся мальчику, который ехал к бабушке

В Минске сотрудники ГАИ помогли потерявшемуся мальчику, ехавшему к бабушке.

Источник: Комсомольская правда

В Минске сотрудники ГАИ помогли потерявшемуся мальчику, ехавшему к бабушке. Подробности рассказали в телеграм-канале газеты «На страже» и журнал «Милиция Беларуси».

Сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД на маршруте патрулирования обратили внимание на мальчика, который стоял на тротуаре и плакал. Выяснилось, что ребенок приехал на улицу Долгобродскую на такси к бабушке, однако водитель высадил его не совсем там, где нужно. Постеснявшись об этом сказать, ребенок остался один в незнакомом месте.

«Милиционеры связались с бабушкой школьника, договорились о встрече и подвезли мальчика прямо к бабушке», — сообщили в телеграм-канале.

Выяснилось, что женщина сама волновалась из-за отсутствия внука в условленном месте.

