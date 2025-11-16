Ричмонд
За сутки спасатели потушили три пожара в Ростовской области

В Ростовской области за сутки ликвидировали три пожара и семь ДТП.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки, 15 ноября, в Ростовской области спасатели потушили три техногенных пожара и помогли при семи дорожных авариях. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

— Всего на вызовы выезжали 80 специалистов и 20 единиц техники, — уточнили в ведомстве.

По прогнозу синоптиков, 16 ноября в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем местами возможен небольшой дождь и туман. Температура воздуха ночью — от минус трех до плюс девяти градусов, днем — от четырех до пятнадцати тепла.

В МЧС напомнили жителям, что перед началом холодов важно проверять исправность электропроводки и приборов обогрева.

— Не используйте неисправные электроприборы и следите за состоянием розеток — это поможет избежать возгораний.

Напомним, что в пятницу, 14 ноября, спасатели выезжали на пять пожаров и четыре аварии. От огня удалось спасти одного человека.

