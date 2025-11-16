За сутки спасатели потушили три пожара в Ростовской области

По прогнозу синоптиков, 16 ноября в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем местами возможен небольшой дождь и туман. Температура воздуха ночью — от минус трех до плюс девяти градусов, днем — от четырех до пятнадцати тепла.