Россиянам рассказали об изменениях цен на ряд автомобилей

В ноябре 12 автомобильных марок поменяли стоимость в России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В России 12 марок автомобилей поменяли свои цены с начала ноября, сообщает агентство «Автостат».

«У десяти брендов отмечено удорожание отдельных моделей, у одного — удешевление, а еще у одного произошла ценовая корректировка в обе стороны», — говорится в публикации.

Отмечается, что цены на свои модели машин поменяли компании Changan, KGM, Besturn, Tank, SWM, GAC, Soueast, FAW, Great Wall Motor и Avior, а также производитель пикапа Ambertruck Work «Автотор».

На этой неделе «Автостат» сообщал, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам января-октября 2025 года составила 3,23 миллиона рублей, а по итогам октября — 3,43 миллиона рублей.