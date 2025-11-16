Омские строители построили 7259 квартир за десять месяцев

Высокие темпы строительства продемонстрировали и организации-застройщики. За десять месяцев 2025 года они построили 79 домов, из них десять были введены в эксплуатацию в октябре. Так, в Омске отпразднуют новоселье жильцы четырех домов по улицам С. Тюленина, Волгоградская, А. Захарченко, В. Суровикина. Общая площадь жилья, возведенного застройщиками, составила 51,7 тысяч квадратных метров.