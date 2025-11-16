Омские строители построили 7259 квартир за десять месяцев

Омскстат представил данные о темпах жилищного строительства в январе —октябре 2025 года. За десять месяцев в регионе было построено 7259 квартир общей площадью 745 тысяч квадратных метров.
Больше всего квадратных метров было введено в строй населением — 554,1 тысяч квадратных метров, что составляет около 80% от общей площади жилья.
Высокие темпы строительства продемонстрировали и организации-застройщики. За десять месяцев 2025 года они построили 79 домов, из них десять были введены в эксплуатацию в октябре. Так, в Омске отпразднуют новоселье жильцы четырех домов по улицам С. Тюленина, Волгоградская, А. Захарченко, В. Суровикина. Общая площадь жилья, возведенного застройщиками, составила 51,7 тысяч квадратных метров.
Среди муниципальных районов лидерами по по вводу жилых домов являются Омский, Тарский, Азовский, Любинский и Исилькульский.
В целом строительство жилья в регионе превысило уровень прошлого года на 1,9%.