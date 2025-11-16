МГУ намерен разрабатывать микроорганизмы для российских молочных продуктов

«Он является мощнейшим в стране в этом направлении. Сегодня он активно используется в наших научных проектах. У нас работают 6 тыс. профессоров и преподавателей, 3 тыс. докторов и 5 тыс. научных сотрудников, 300 академиков. Такой мощи в одном университете даже в мире нет. Мы — самый мощный по научному составу университет мира», — добавил он, напомнив, что количество аспирантов вуза достигло 4 тыс. человек, что делает аспирантуру МГУ самой большой в России.