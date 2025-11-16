Подмосковные компании стали лидерами конкурса «Экспортер года»

Предприятия Московской области продемонстрировали выдающиеся результаты на Всероссийском конкурсе «Экспортер года» по итогам 2024 года, сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия. Конкурс проводится по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».
«Регион стал лидером по количеству наград среди субъектов Центрального федерального округа, а компании агропромышленного комплекса заняли призовые места в ключевых номинациях федерального этапа конкурса», — следует из сообщения.
В числе победителей — «Торговая Компания “Мираторг”», признанная лучшим экспортером в сфере базовой продукции АПК среди крупного бизнеса, и «Соломон-Трейд», занявшая первое место среди малых и средних предприятий в категории «Экспортер года в сфере готового продовольствия». Подмосковные предприятия также получили награды в номинациях «Прорыв года», «Лучшая женщина-экспортер» и «Ответственный экспортер».
В министерстве поздравили лауреатов премии и отметили их значительный вклад в развитие экспортного потенциала региона. Подробнее о мерах поддержки можно узнать на портале «Мой АПК».
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.