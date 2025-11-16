Что делать воронежцам при обнаружении бесхозных предметов

В СУ СКР по Воронежской области напомнили местным жителям, что делать при обнаружении бесхозных предметов. Поводом стал инцидент в Подмосковье, где мальчик лишился пальцев после попытки поднять с земли 10-рублевую купюру, под которой было замаскировано взрывное устройство.
Так, запрещено поднимать с земли посторонние предметы, а также брать в руки вещи, оставленные на лавочках, в транспорте, на улице, в магазинах или других общественных местах.
В ведомстве отмечают, что в качестве камуфляжа злоумышленники могут использовать самые обычные на первый взгляд вещи. Зачастую это деньги, банковские карты, пакеты, свёртки, электронные устройства (телефоны, флешки, power-bank), игрушки, банки, бутылки с разной жидкостью, а также спичечные коробки и конфеты.
Подобные предметы могут быть специально помещены с противоправной целью и с целью причинения вреда жизни и здоровью граждан в местах массового пребывания людей, вблизи образовательных учреждений и игровых площадок.
Особое внимание уделяется безопасности детей. Родителям рекомендуют объяснить ребёнку, что нельзя трогать найденные на улице бесхозные вещи.
Прежде всего, обнаруженные подозрительные предметы нельзя поднимать и трогать. Следует незамедлительно оповестить о находке педагогов, сотрудников охраны, водителя транспорта и позвонить по телефонам экстренных служб: 101, 102 или 112.