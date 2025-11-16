Милиция сообщила про высылку иностранца из Беларуси — вот что случилось. Подробности озвучили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
В ведомстве уточнили, что в Гродно было принято решение о высылке иностранца из Беларуси за вождение в пьяном виде. В пресс-службе напомнили, что за вождение в состоянии алкогольного опьянения в стране предусмотрены крупные штрафы вплоть до 200 базовых величин, или до 8400 рублей (одна базовая величина в ноябре 2025 года составляет 42 рубля). Также предусмотрено лишение водительских прав сроком до пяти лет. В случае повторного нарушения может грозить уголовная ответственность.
«Закон един для всех. Иностранные граждане обязаны его соблюдать, независимо от того, проживают они в Беларуси временно или постоянно», — подчеркнули в УВД.
В отделе по гражданству и миграции уточнили, что 60-летний иностранец проживает в Беларуси с 2003 года. На протяжении 20 лет он работал на одном из предприятий Гродно и сумел зарекомендовать себя с положительной стороны. Иностранный гражданин мог претендовать на белорусский паспорт.
Вместе с тем мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГАИ, в том числе за превышение скорости. С подозрением на нетрезвое вождение его автомобиль Geely был остановлен 24 сентября. Выпив накануне вечером, иностранец решил, что утром он может сесть за руль. Проведенное медосвидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови. Его лишили прав на три года и дали штраф 4200 рублей.
