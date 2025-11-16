Школы Куюргазинского района Башкирии получили новое оборудование

Кабинеты по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) и «Труд» (технология) оснастили в десяти школах Куюргазинского района Республики Башкортостан. Оборудование закупили по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в районной администрации.
В частности, обновлена материально-техническая база в образовательных учреждениях сел Ермолаево, Зяк-Ишметово, Кривле-Илюшкино, Абдулово, Новотаймасово, Бахмут, Якшимбетово, а также в школах деревень Аксарово и Илькинеево.
Теперь на уроках ОБЗР используют макеты автомата Калашникова и пистолета Макарова, муляжи ручных гранат, защитные костюмы, противогазы и респираторы. В кабинетах технологии для мальчиков установлены станки лазерной резки, углошлифовальные машины, верстаки, имеются приборы для выжигания по дереву, рубанок. В кабинетах технологии для девочек появились швейные машинки, манекены, клеевые пистолеты, наборы разделочных досок, комплекты столовых приборов и многое другое.
«Использование данного современного оборудования не только будет способствовать формированию практических навыков учащихся, но и повысит их интерес к знаниям и даст возможность детям лучше понять изучаемый теоретический материал», — отметил руководитель районного методического объединения преподавателей ОБЗР Анвар Табульдин.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.