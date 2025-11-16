На омских дорогах в начале следующей недели сохранится гололедица

Во вторник, 18 ноября, омиче ожидают переменная облачность и от −10 ночью до +3 днем на уличном градуснике. Местами в ночные часы температура может опуститься еще ниже — до −15. Ветер западный и юго-западный с порывами до 7−12 м/с. Компанию изморози и гололедице составит туман.