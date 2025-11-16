На омских дорогах в начале следующей недели сохранится гололедица

Обь-Иртышское УГМС опубликовало прогноз погоды с 17 по 19 ноября. Существенных изменений не предвидится.
По прогнозу синоптиков, ближайшие дни Омская область будет по-прежнему находится во власти температурных качелей. Температура будет прыгать от минуса до плюса, и на омских дорогах сохранится все эти дни сохранится гололедица.
Так, ночная температура понедельника, 17 ноября, составит от −4 до +1 градуса, по северо-западу региона — от −5 до −10. Днем направление ветра сменится с юго-западного на северо-западный, порывы могут усилиться до 12 м/с. Температура воздуха составит −2..+3, пройдут осадки в виде дождя и снега. Изморозь, гололедица.
Во вторник, 18 ноября, омиче ожидают переменная облачность и от −10 ночью до +3 днем на уличном градуснике. Местами в ночные часы температура может опуститься еще ниже — до −15. Ветер западный и юго-западный с порывами до 7−12 м/с. Компанию изморози и гололедице составит туман.
Ночная температура среды, 19 ноября — 0…-5. Дневная — от 0 до +5. Переменная облачность и небольшие осадки в виде дождя. Ветер юго-западный с порывами до 13 м\с.