В Новочеркасске полицейские задержали двоих 19-летних наркосбытчиков

В Новочеркасске полицейские задержали двух местных жителей за торговлю наркотиками.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске полицейские задержали двух 19-летних местных жителей, подозреваемых в распространении наркотиков. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным ведомства, молодые люди наладили продажу запрещенных веществ через онлайн-магазин в теневом сегменте интернета. Один из участников брал заказы и общался с «клиентами», второй делал закладки по городу.

Во время операции «Чистое поколение-2025» полицейские задержали обоих подозреваемых. У них нашли шесть зип-пакетов с порошком белого цвета. Экспертиза показала, что внутри находится производное наркотика N-метилэфедрон, общей массой более пяти граммов.

В отношении юношей возбудили шесть уголовных дел. Им уже избрана мера пресечения — заключение под стражу.

