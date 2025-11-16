В Новочеркасске полицейские задержали двоих 19-летних наркосбытчиков

В Новочеркасске полицейские задержали двух 19-летних местных жителей, подозреваемых в распространении наркотиков. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
По данным ведомства, молодые люди наладили продажу запрещенных веществ через онлайн-магазин в теневом сегменте интернета. Один из участников брал заказы и общался с «клиентами», второй делал закладки по городу.
Во время операции «Чистое поколение-2025» полицейские задержали обоих подозреваемых. У них нашли шесть зип-пакетов с порошком белого цвета. Экспертиза показала, что внутри находится производное наркотика N-метилэфедрон, общей массой более пяти граммов.
В отношении юношей возбудили шесть уголовных дел. Им уже избрана мера пресечения — заключение под стражу.
