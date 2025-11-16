В Тихорецком районе Краснодарского края построили спортивный зал

Комплекс общей площадью 1,5 тыс. кв. м способен принимать до 45 человек за смену. Помимо основного игрового зала, в здании предусмотрены все необходимые вспомогательные помещения: раздевалки с душевыми и санузлами для мужчин и женщин, тренерская, инвентарные помещения, медицинский кабинет, административный блок с пожарным постом, а также тренажерный зал, напрямую соединенный со спортивным. Особое внимание уделено доступности — в комплексе оборудованы санитарные узлы для маломобильных групп населения.