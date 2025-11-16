В Тихорецком районе Краснодарского края построили спортивный зал

Новый спортивный комплекс возвели в станице Фастовецкой Тихорецкого района Краснодарского края в целях реализации задач госпрограммы «Спорт России». Работы завершены в полном объеме, и объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщили в региональном департаменте строительства.
Комплекс общей площадью 1,5 тыс. кв. м способен принимать до 45 человек за смену. Помимо основного игрового зала, в здании предусмотрены все необходимые вспомогательные помещения: раздевалки с душевыми и санузлами для мужчин и женщин, тренерская, инвентарные помещения, медицинский кабинет, административный блок с пожарным постом, а также тренажерный зал, напрямую соединенный со спортивным. Особое внимание уделено доступности — в комплексе оборудованы санитарные узлы для маломобильных групп населения.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.