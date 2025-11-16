В станице Новопокровской на Кубани построили центр единоборств

Строительство современного спортивного зала для единоборств завершено в станице Новопокровской Краснодарского края в целях реализации госпрограммы «Спорт России». Комплекс на улице Первомайской уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщили в департаменте строительства региона.
В зале площадью 1,7 тыс. кв. м смогут тренироваться и выступать на соревнованиях как взрослые, так и подростки старше 10 лет. В здании оборудованы три полноценных ковра для занятий самбо, дзюдо и борьбой. Пропускная способность основной спортивной зоны — до 40 человек за смену.
Кроме того, в здании предусмотрен отдельный тренажерный зал, рассчитанный на 10 спортсменов. Новый объект призван не только развивать массовый спорт, но и готовить будущих чемпионов по боевым дисциплинам на Кубани.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.