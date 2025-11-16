В станице Новопокровской на Кубани построили центр единоборств

В зале площадью 1,7 тыс. кв. м смогут тренироваться и выступать на соревнованиях как взрослые, так и подростки старше 10 лет. В здании оборудованы три полноценных ковра для занятий самбо, дзюдо и борьбой. Пропускная способность основной спортивной зоны — до 40 человек за смену.