Стало известно, почему в Пермском крае 15 ноября не было интернета

Жители Пермского края 15 ноября жаловались на отсутствие интернета. Одни из причин, которая могла повлиять на отсутствие связи, назвала компания «Ростелеком».
Как сообщает «РИА Новости», оператор связи объяснил, почему частично пропал интернет в регионах России. В частности, в ЦФО интернет сбоил из-за повреждения магистрального канала. В результате интернет исчез в ряде регионов России— Ярославской, Владимирской, Костромской областях. Также жалобы от жителей поступали из регионов ПФО (Нижегородской и Ульяновской областей, Республики Марий Эл, Удмуртии).
Как сообщает URA.RU, по данным детектора сбоев DownDetector, 15 ноября от жителей Пермского края поступало множество жалоб на работу мобильного интернета.
«Всего за сутки насчитывается 208 жалоб на работу мобильного интернета в Пермским крае. Наиболее частые жалобы на общий сбой работы (86%), сбой мобильного приложения (6%), а также на сбой сервиса и сайта (3%)», — сообщает сервис.
О том, когда заработает интернет, мобильный оператор сообщил, что в данный момент повреждения устранены и интернет снова работает. Также упоминается, что повреждения нанесли «третьи лица».
РБК сообщает, что в последние месяцы в регионах России существенно участились перебои с интернетом — как мобильным, так и домашним. Часто связь ограничивают по требованиям безопасности.
Минцифры составляет специальный белый список сервисов, которые будут продолжать работать при подобных ограничениях, в частности это «Госуслуги», некоторые СМИ, сервисы «Яндекса», «ВКонтакте», «Одноклассники», маркетплейсы Ozon и Wildberries, платежная система «Мир».
Напомним, в течение последних 3-х дней в Пермском крае объявлялся режим «Беспилотная опасность». Это также может быть причиной неполадок с интернетом — в такой период устанавливаются ограничения безопасности.