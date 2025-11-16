Ричмонд
Хозяйства Башкирии приобрели почти 700 единиц техники с начала года

Среди нее — 111 новых зерно- и кормоуборочных комбайнов и 215 тракторов.

Машинно-тракторные парки агропромышленных предприятий Республики Башкортостан пополнили 672 единицы техники, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона. Обеспечение сельского хозяйства новой техникой и оборудованием входит в число задач нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Так, за 10 месяцев 2025 года хозяйства республики получили 111 новых зерно- и кормоуборочных комбайнов, 215 тракторов различного класса, 40 самоходных опрыскивателей и 306 почвообрабатывающих и посевных машин. Основным стимулирующим фактором обновления техники в регионе стала республиканская программа по возмещению части затрат на приобретение новых средств механизации.

«Достигнутые в последние годы темпы обновления техники позволили остановить процесс сокращения численного состава машинно-тракторного парка, стабилизировался парк тракторов, количество зерноуборочных комбайнов ежегодно увеличивается, снижаются показатели износа и нагрузки на технику при выполнении механизированных сельскохозяйственных работ», — отметил заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.