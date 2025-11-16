Ричмонд
Брошь из Тамбовской области завоевала серебро на конкурсе сувениров

Дизайн изделия символизирует цветущие сады.

Туристический сувенир из Тамбовской области — брошь «Мичуринская яблоня в цвету» — занял второе место на окружном этапе Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», сообщили в администрации Мичуринского округа. Такие мероприятия направлены на повышение привлекательности российских регионов для путешественников, что соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Брошь была представлена в номинации «Сувенир события». Дизайн изделия символизирует цветущие сады округа и весеннего фестиваля «Мичуринские яблони в цвету», который ежегодно проходит в селе Новое Тарбеево на базе Центра развития садоводства имени В. Г. Муханина.

Всего на окружной этап конкурса было заявлено 450 изделий от авторов и производителей туристических сувениров из 17 регионов Центрального федерального округа. В финал, который состоялся с 6 по 8 ноября в Ярославле, прошло 351 изделие.

Победители и призеры смогут принять участие в общенациональном финале конкурса «Туристический сувенир — 2025» в Санкт-Петербурге 11−13 декабря. Там будут представлены сувениры от авторов и производителей со всей России.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.