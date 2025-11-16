Ричмонд
Ректор МГУ рассказал, какие военные звания могут получить студенты вуза

Садовничий: на военной кафедре МГУ можно стать офицером за 2,5 года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. При Московском государственном университете существует военно-учебный центр, где можно получить звание, кроме того, на время учебы в вузе положена отсрочка от призыва на военную службу, сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.

«У нас есть подготовка солдат — 1,5 года, сержантов — 2 года, офицеров — 2,5 года. И все, кто учится по этой форме, мы выдаем звание», — сказал Садовничий в ходе лекции, приуроченной ко Дню открытых дверей.

Он добавил, что для тех, кто не обучается в военно-учебном центре, положена отсрочка на время учебы от призыва на военную службу.