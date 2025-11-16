В селе Добром Липецкой области отремонтировали дом на улице Победы

Многоквартирный дом № 11 на улице Победы в селе Добром Липецкой области преобразился после капремонта, что соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.
В ходе работ был полностью обновлен фасад по современной технологии. Она обеспечивает не только эстетичный вид, но и позволяет зданию удерживать тепло. Цокольный этаж и балконы теперь обшиты долговечными и стильными металлокассетами. Значительные изменения коснулись и кровли. Специалисты демонтировали старое покрытие и установили новое, оборудованное защитными ограждениями и снегозадержателями. Также были подшиты карнизы, заменены входные двери и люки, приведены в порядок вентиляционные шахты.
Капитальный ремонт дома № 11 на улице Победы — это часть системной работы по обновлению жилого фонда территории. Всего с 2014 года в Добровском округе капитальный ремонт был проведен в 11 многоквартирных домах.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.