В селе Добром Липецкой области отремонтировали дом на улице Победы

В ходе работ был полностью обновлен фасад по современной технологии. Она обеспечивает не только эстетичный вид, но и позволяет зданию удерживать тепло. Цокольный этаж и балконы теперь обшиты долговечными и стильными металлокассетами. Значительные изменения коснулись и кровли. Специалисты демонтировали старое покрытие и установили новое, оборудованное защитными ограждениями и снегозадержателями. Также были подшиты карнизы, заменены входные двери и люки, приведены в порядок вентиляционные шахты.