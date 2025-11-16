В Свердловской области прошел детский фестиваль уральских ремесел

Детский фестиваль «Верхотурье мастеровое», посвященный уникальным уральским ремеслам, состоялся в городе Верхотурье Свердловской области 9 ноября. Мероприятие направлено на изучение и сохранение культурного наследия региона, что соответствует задачам нацпроекта «Семья», сообщили в управлении культуры, туризма и молодежной политики администрации округа.
В программу фестиваля вошли выставка рисунков и изделий ручной работы участников конкурса детского творчества «Народные художественные промыслы Свердловской области», презентация, на которой гости представили родные села и деревни, а также 25 мастер-классов по различным направлениям. Ребята осваивали азы гончарного дела, берестоплетения, ткачества, учились лепить глиняные игрушки, прясть шерсть.
Кульминацией фестиваля стали выступления творческих коллективов в номинации «Родной обычай старины». Завершилось мероприятие торжественной церемонией награждения, где каждый участник получил дипломы и подарки.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.