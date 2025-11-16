Кадровые центры Астраханской области трудоустроили 5,6 тысячи человек

На сегодняшний день банк вакансий, заявленных работодателями, составляет 7,2 тыс. предложений, из них 69% касаются вакансий рабочих. В перечне наиболее востребованных — водитель автомобиля, монтажник технологических трубопроводов, электрогазосварщик, швея, рабочий по благоустройству населенных пунктов, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и другие. Из трудоустроенных жителей региона 3,2 тыс. человек поступили именно на рабочие специальности.