Кадровые центры Астраханской области трудоустроили 5,6 тысячи человек

Служба занятости Астраханской области с начала этого года помогла найти работу 5,6 тыс. жителей региона. Модернизация кадровых центров ведется по нацпроекту «Кадры», сообщили в областном агентстве по занятости населения.
На сегодняшний день банк вакансий, заявленных работодателями, составляет 7,2 тыс. предложений, из них 69% касаются вакансий рабочих. В перечне наиболее востребованных — водитель автомобиля, монтажник технологических трубопроводов, электрогазосварщик, швея, рабочий по благоустройству населенных пунктов, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и другие. Из трудоустроенных жителей региона 3,2 тыс. человек поступили именно на рабочие специальности.
Кадровые центры «Работа России» представлены во всех районах региона. Сотрудники филиалов помогают соискателям составить резюме, встретиться с работодателем, пройти переобучение или повысить квалификацию.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.