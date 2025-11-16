В Свердловской области за год отремонтировали девять школ

В 2026 году капремонт продолжат в пяти и начнут в десяти школах. Кроме этого, продолжится строительство шести общеобразовательных учреждений в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Сосьве, и поселке Красный, а также начнется строительство новых школ в Верхней Пышме и селе Петрокамское. В быстрорастущих районах Екатеринбурга также планируют построить две школы.