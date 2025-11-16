В Свердловской области за год отремонтировали девять школ

В Свердловской области за 2025 год отремонтировали девять школ и завершают реконструкцию еще шести общеобразовательных учреждений. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава региона Денис Паслер.
— Здание детского сада «Дружба» в Качканаре на 205 мест — в высокой степени готовности. Идут работы по устройству пожарной сигнализации, установке радиаторов отопления, внутренней отделке, — отметил губернатор.
Также он подчеркнул, что на ремонт детского сада потратили более 120 миллионов рублей. В четырех школах, а именно в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, селе Глинское Режевского муниципального округа и посёлке Алтынай вблизи Сухого Лога заканчивается капитальный ремонт.
На 87% завершена реконструкция общежития колледжа имени И. И. Ползунова в Кировграде. На ремонт здания, рассчитанного на 180 человек, выделили более 157 миллионов рублей.
В 2026 году капремонт продолжат в пяти и начнут в десяти школах. Кроме этого, продолжится строительство шести общеобразовательных учреждений в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Сосьве, и поселке Красный, а также начнется строительство новых школ в Верхней Пышме и селе Петрокамское. В быстрорастущих районах Екатеринбурга также планируют построить две школы.