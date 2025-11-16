Школьникам Новосибирска рассказали о полезных цифровых привычках

Учащиеся школы № 54 в Новосибирске освоили полезные цифровые привычки на открытом уроке, организованном в ходе реализации проекта «Цифровой ликбез», который проходит в поддержку нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
На занятии ребята узнали, как связано цифровое поведение и выбросы углекислого газа в атмосферу, почему важно выключать уведомления на телефоне, делиться медиафайлами друг с другом осознанно и периодически наводить порядок в своих устройствах. Школьники получили простые, но полезные рекомендации при работе с гаджетами: отключать автозагрузку медиа, чистить кэш и чаты от старых сообщений, использовать автоудаление дублей через облако, устраивать цифровой детокс на 1−2 часа в день.
«Формирование полезных цифровых привычек — это основа безопасного поведения в Сети. На простых и понятных примерах из видеороликов ребята учатся пользоваться гаджетами и сервисами осознанно. Грамотное поведение в цифровом мире — важный навык сегодня, поэтому изучать основы кибергигиены и информационной безопасности должен каждый», — отметил руководитель Центра информационных технологий Новосибирской области Сергей Брумм.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.