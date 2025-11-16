Школьникам Новосибирска рассказали о полезных цифровых привычках

На занятии ребята узнали, как связано цифровое поведение и выбросы углекислого газа в атмосферу, почему важно выключать уведомления на телефоне, делиться медиафайлами друг с другом осознанно и периодически наводить порядок в своих устройствах. Школьники получили простые, но полезные рекомендации при работе с гаджетами: отключать автозагрузку медиа, чистить кэш и чаты от старых сообщений, использовать автоудаление дублей через облако, устраивать цифровой детокс на 1−2 часа в день.