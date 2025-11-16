Минтранс: доехать из городов-спутников до Минска можно будет за 20−25 минут

Минтранс сообщил, что доехать из городов-спутников до Минска можно будет за 20−25 минут. Подробности в интервью «Первому информационному телеканалу» озвучил министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович.
— Задача на следующую пятилетку сделать так, чтобы от города-спутника до города Минска было время прибытия от 20 до 25 минут, — подчеркнул глава Минтранса.
Ляхнович отметил, что на уровне президента Беларуси было решено сделать основные выезда из Минска цементобетонными. По его словам, подобные работы уже ведутся в направлении Руденска на трассе М-4, которая соединяет столицу и Могилев.
Глава Минтранса пояснил, что на данном месте расширяют немалый участок, который получит бетонное покрытие. Вместе с тем в 2026 году подобную технологию планируют применить во время капитального ремонта автомобильной дороги, которая ведет к Заславлю.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о маршрутках в Беларуси: «Люди обижаются, стоят в очередях, чтобы втиснуться в эту маршрутку».
Тем временем Минтранс сказал про 15 допавтобусов из Минска в города-спутники.
Кроме того, Лукашенко сказал о строительстве наземного метро к городам-спутникам Минска.