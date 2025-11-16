Детский омбудсмен призвала ограничить доступ к базе данных детей-сирот

«Есть один момент, который меня очень беспокоит. Это — открытый банк данных детей-сирот, публичная платформа, на которой размещены фотографии детей, которые ищут семью. Цель этой платформы понятна — помочь детям найти родителей. Но давайте подумаем: мы фактически выставляем детей на витрину, как товары на рынке. Не питомцы, которых мы можем “выбрать” по внешнему виду, а дети. Живые люди. Это унижает их человеческое достоинство… Считаю, необходимо ограничить публичный доступ к базе данных детей-сирот», — написала Ярославская в своём Telegram-канале.