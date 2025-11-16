Детский омбудсмен призвала ограничить доступ к базе данных детей-сирот

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила ограничить публичный доступ к базе данных детей-сирот, считая, что она должна быть доступна только тем, кто прошёл обучение в школе приёмных родителей и действительно готов взять ребенка под свою опеку.
«Есть один момент, который меня очень беспокоит. Это — открытый банк данных детей-сирот, публичная платформа, на которой размещены фотографии детей, которые ищут семью. Цель этой платформы понятна — помочь детям найти родителей. Но давайте подумаем: мы фактически выставляем детей на витрину, как товары на рынке. Не питомцы, которых мы можем “выбрать” по внешнему виду, а дети. Живые люди. Это унижает их человеческое достоинство… Считаю, необходимо ограничить публичный доступ к базе данных детей-сирот», — написала Ярославская в своём Telegram-канале.
Детский омбудсмен подчеркнула, что доступ к базе данных должен быть открыт только для тех, кто прошёл обучение в школе приёмных родителей и готов предложить ребёнку настоящую любовь, внимание и заботу.
«Дети прекрасно осознают, что их “выбирают” именно по фотографии. И это усугубляет их внутренние переживания и подрывает самооценку. Дети, пережившие утрату и травму, должны ощущать, что их принимают в семью не из-за того, как они выглядят, а потому что хотят построить с ними настоящие, искренние отношения, подарить любовь и заботу», — считает Ярославская.
Она отметила, что также её беспокоит акция «День аиста», когда потенциальные родители приходят, знакомятся с детьми, общаются с ними, но в итоге уходят, не выбрав никого. Это усиливает в детском сознании чувство ненужности.
«Надеюсь, совсем скоро мы пересмотрим этот подход. Дети-сироты заслуживают, чтобы их воспринимали не как объекты для выбора, а как ценную личность, которая нуждается в любви, защите и внимании», — заключила Ярославская.