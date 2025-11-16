В селе Поречье Московской области построят подстанцию скорой помощи

Подстанцию скорой помощи в селе Поречье Можайского округа Московской области откроют в следующем году. Строительство ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Подмосковья.
Объект возводят по технологии модульного строительства. На данном этапе специалисты монтируют стеновые панели и устанавливают перегородки. В работе задействованы 10 рабочих и 2 единицы техники. Общая готовность здания составляет более 20%.
Подстанция скорой помощи рассчитана на дежурство трех бригад в смену. Там разместятся диспетчерская, комнаты отдыха бригад и водителей, столовая, кабинет предрейсовых осмотров, помещения амбулаторного приема, иные административные и вспомогательные помещения. На прилегающей территории появится гараж для автомобилей, открытая стоянка, парковочное пространство.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.