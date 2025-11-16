В Сальском районе женщина успела вывести детей из горящего дома

В региональном управлении МЧС напоминают: если загорелся натяжной потолок, не пытайтесь тушить его самостоятельно. Нужно сразу вызвать пожарных по телефонам 101 или 112, эвакуировать всех из помещения и отключить электричество. Дым от горящего ПВХ очень токсичен — пяти глотков может быть достаточно, чтобы человек потерял сознание.