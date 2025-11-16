В Сальском районе женщина успела вывести детей из горящего дома

В поселке Белозерный Сальского района вечером загорелся частный дом. Женщина вовремя заметила огонь и вывела детей на улицу, после чего вызвала пожарных. Об этом рассказали в Telegram-канале МЧС.
После ужина хозяйка услышала треск. Открыв дверь, она почувствовала запах дыма и увидела, как горит потолок, а искры от плавящегося ПВХ уже попали на диван. Женщина не растерялась — сразу позвонила в пожарную охрану и вывела детей на улицу.
Пожарные и добровольцы быстро справились с огнем. Сгорел только диван на площади около двух квадратных метров. Никто не пострадал.
Как выяснил дознаватель МЧС, причиной пожара стал аварийный режим работы электрического светильника.
В региональном управлении МЧС напоминают: если загорелся натяжной потолок, не пытайтесь тушить его самостоятельно. Нужно сразу вызвать пожарных по телефонам 101 или 112, эвакуировать всех из помещения и отключить электричество. Дым от горящего ПВХ очень токсичен — пяти глотков может быть достаточно, чтобы человек потерял сознание.
