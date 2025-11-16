Три туристических объекта в Казани получат господдержку на развитие

Так, в санатории «Ливадия-Татарстан» и на базе отдыха «Лебяжье» оборудуют бани, купели и чаны. В санатории «Крутушка» появится дополнительная зона для организации питания и проведения мероприятий, там же будет улучшена доступная среда для маломобильных групп населения. Кроме того, в «Крутушке» и «Ливадии-Татарстан» установят новые детские и спортивные площадки. Всего в этом году поддержку от государства получат 26 проектов из 10 муниципалитетов республики.