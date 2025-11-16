Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два рейса из Иркутска в Бангкок задержали в аэропорту 16 ноября

Планируется, что оба самолета вылетят до конца дня.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В аэропорту Иркутска были задержаны два рейса в Бангкок 16 ноября. Один из самолетов должен был вылететь утром, второй — днем. По предварительным данным, причиной стали технические неполадки.

Международный терминал воздушной гавани оказался переполнен. Несколько сотен людей одновременно ждали посадку. К вечеру одну все же объявили. Планируется, что вторая состоится до конца дня.

Пассажирам раздали еду и воду.

Напомним, женщина набросилась на продавца супермаркета в Иркутском районе. Подозреваемая попала на кадры камеры видеонаблюдения. Ее разыскивает полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.