Два рейса из Иркутска в Бангкок задержали в аэропорту 16 ноября

В аэропорту Иркутска были задержаны два рейса в Бангкок 16 ноября. Один из самолетов должен был вылететь утром, второй — днем. По предварительным данным, причиной стали технические неполадки.
Международный терминал воздушной гавани оказался переполнен. Несколько сотен людей одновременно ждали посадку. К вечеру одну все же объявили. Планируется, что вторая состоится до конца дня.
Пассажирам раздали еду и воду.
