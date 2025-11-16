В ДНР введут концепцию военного туризма

«Республика сейчас представляет собой ассоциацию мест боевой славы, которые связаны с Донбасской освободительной операцией в 1943 году, событиями гражданской войны 2014 года и специальной военной операцией, которая началась в 2022 году. Это ключевые точки, которые могут привлекать туристов… Мы сделали такой большой межведомственный штаб по туризму в целом, в рамках которого мы начинаем работать. На территории республики реализуется национальный проект “Туризм-гостеприимство”, — сказал РИА Новости Макаров.