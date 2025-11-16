«Циклон смещается с территории Польши через Беларусь». Синоптики предупредили про сильные снег и дождь в Беларуси 17 ноября

Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник, 17 ноября, за погоду в стране будут отвечать атмосферные фронты от циклона, который смещается с территории Польши через Беларусь. Будет облачная, а днем — облачная с прояснениями погода. На большей части территории прогнозируются снег, мокрый снег, переходящий в дождь.