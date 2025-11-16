Ричмонд
«Циклон смещается с территории Польши через Беларусь». Синоптики предупредили про сильные снег и дождь в Беларуси 17 ноября

Синоптики сказали, что будет с погодой в Беларуси 17 ноября из-за циклона.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики сказали, что будет с погодой в Беларуси 17 ноября из-за циклона. Подробности приводит портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник, 17 ноября, за погоду в стране будут отвечать атмосферные фронты от циклона, который смещается с территории Польши через Беларусь. Будет облачная, а днем — облачная с прояснениями погода. На большей части территории прогнозируются снег, мокрый снег, переходящий в дождь.

Синоптики предупредили белорусов, что в ночное время местами возможны сильные осадки, налипание мокрого снега, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Местами возможен слабый туман. Ветер окажется южный, в дневные часы с переходом на западный, северо-западный.

Ночью температура воздуха составит от −3 градусов по северо-восточной части и до +7 градусов по юго-западу Беларуси. Днем прогнозируется от +2 до +8 градусов, а по югу — от +9 до +11 градусов.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов предупредил о заморозках и снеге на неделе с 17 по 23 ноября: «Мороз, туман и гололед».

Тем временем Рябов сказал, какой окажется зима 2025 года в Беларуси: «Многие пишут, что ожидается аномально холодная зима».