В сферу туризма в ДНР инвестируют более миллиарда рублей

«К большому сожалению, часть номерного фонда и гостиничного фонда разбита в результате боевых действий. Сейчас мы проводим очень серьезную ревизию в этом направлении. И, конечно, начинаем смотреть, что в первую очередь необходимо восстанавливать. На 2026 год уже сейчас можно заявить, что более 1 миллиарда рублей будет инвестировано», — сказал Макаров.