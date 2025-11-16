В сферу туризма в ДНР инвестируют более миллиарда рублей

ДОНЕЦК, 16 ноя — РИА Новости. В ДНР инвестируют более миллиарда рублей в туристическую отрасль в следующем году, заявил РИА Новости зампред правительства ДНР Кирилл Макаров.
«К большому сожалению, часть номерного фонда и гостиничного фонда разбита в результате боевых действий. Сейчас мы проводим очень серьезную ревизию в этом направлении. И, конечно, начинаем смотреть, что в первую очередь необходимо восстанавливать. На 2026 год уже сейчас можно заявить, что более 1 миллиарда рублей будет инвестировано», — сказал Макаров.
Он добавил, что считает сумму в 1 миллиард рублей преуменьшенной, и в конце 2026 года она составит еще более большое число.