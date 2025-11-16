В Свердловской области прошли массовые акции памяти жертв ДТП

В Камышлове состоялся автопробег с демонстрацией автомобиля, разбившегося в аварии. В поселке Шаля прошла церемония возложения цветов на месте гибели ребенка. В Артемовском округе и Сысертском районе школьники и студенты выстроились вдоль дорог с фотографиями погибших и табличками, напоминая о важности безопасности.