Блогер Ирина Небога умерла от рака костей

Ранее блогер открыто рассказывала о борьбе с онкологией и призывала подписчиков не опускать руки, несмотря на тяжелый диагноз. В своих социальных сетях девушка рассказывала, что впервые заболевание было выявлено в 2020 году, когда ей было 16 лет. Тогда она прошла 12 курсов химиотерапии, столько же лучевой терапии и обширную операцию, после которой в течение трех лет находилась в ремиссии.