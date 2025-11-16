Стубб: прекращение огня на Украине до весны 2026 года маловероятно

«Я не очень оптимистичен по поводу достижения прекращения огня или начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году», — приводит его слова агентство.
Стубб также выразил надежду, что к марту 2026 года удастся «что-то предпринять».
По его мнению, необходимо решить три вопроса: гарантии безопасности для Украины, восстановление её экономики и взаимопонимание по территориям.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что украинский конфликт может скоро завершиться.
Глава МИД России Сергей Лавров подчёркивал, что завершение украинского конфликта невозможно без учёта интересов России.
МИД России также заявлял, что для закрепления мира на Украине важно признать и оформить международно-правовым образом новые территориальные реалии, которые касаются вхождения в состав Российской Федерации Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в результате проведённых там референдумов.